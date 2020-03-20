Бизнес готов оказывать помощь обществу для защиты от коронавируса — исследование

64% компаний готовы оказывать помощь обществу для защиты от коронавируса, треть (32%) - готова оказать материальную помощь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине совместно с компанией "Делойт".

Отмечается, что в опросе 19 марта 2020 года приняли участие 104 представителя из 96 организаций.

"Почти три четверти респондентов опроса - СЕО компаний (71%).

Среди участников опроса - представители компаний сферы профессиональных услуг, потребительских товаров, IТ, телекоммуникаций/медиа и других отраслей, представители как небольших организаций с численностью персонала до 100 человек (40%), так и средних и крупных компаний с численностью более 500 и 1000 человек (которые вместе составляют 29% респондентов)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что 64% ​​опрошенных компаний готовы оказывать помощь обществу для защиты от COVID-19, 32% - готовы предоставить материальную помощь, остальные респонденты - средства защиты (20%), медицинские приборы (10%) и лекарства (6%).

Среди других вариантов помощи также указываются информационная поддержка, IT услуги, консультационные и юридические услуги, предоставление бесплатных товаров (пища, вода, средства для уборки и стирки и т.п.) и др.

"Подавляющее большинство респондентов отметили, что уже оказывают помощь обществу в виде средств защиты (27%), средств (20%), медицинских приборов (5%) и лекарств (3%).

Среди других видов помощи были упомянуты консультационные, информационные услуги, работа с министрами, муниципалитетами и региональными представительствами, бесплатная продукция и многое другое", - говорится в исследовании.

Компании указывают на одинаково высокую степень влияния на свой бизнес таких вызовов как распространение COVID-19, кризис на международных финансовых рынках и отсутствие сотрудничества с МВФ и угроза дефолта.

Компании считают, что наиболее эффективными действиями правительства по борьбе с распространением COVID-19 является разрешение осуществлять банковскую и страховую деятельность и разрешение торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и товарами медицинского назначения.

Опрошенные представители бизнеса низко всего оценили эффективность налоговых мер, мероприятий по внедрению ответственности за несоблюдение режима карантина, мер по ограничению общественного транспорта и таможенных мероприятий.

65% респондентов считают, что их организация не выполнит планы деятельности в 2020 году, 16% - считают, что смогут выполнить план, 2% - верят в значительное перевыполнение плана.

Вместе с тем, респонденты отмечают сложности в прогнозах из-за высокого уровня неопределенности ситуации в будущем.

Более половины организаций (60%) настроены достаточно оптимистично в отношении вопросов численности персонала (47% планирует поддерживать текущую численность персонала и 13% - нанять персонал). Почти четверть (23%) респондентов планируют сократить численность персонала.

30% компаний отметили, что более 50% их персонала не смогут работать удаленно.

4% респондентов сообщили, что никто из работников не может работать удаленно. В то же время, 18% респондентов указали, что весь персонал их компаний может работать дистанционно (это преимущественно небольшие по численности компании, насчитывающие менее 200 работников).

Экономическая правда