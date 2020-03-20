Нацбанк утром 20 марта для сглаживания чрезмерных колебаний гривни продал 150 млн долларов, а затем выкупил обратно 50 млн долларов, по данным НБУ, спрос на валюту постепенно успокаивается.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Гривня укрепилась впервые за последние несколько недель.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне около 28 грн за доллар США. На закрытии котировки упали до уровня около 27,5 грн за доллар США", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что спрос на валюту постепенно успокаивается.

"Сегодня мы провели вторую операцию по обмену наличного евро в безналичный для подкрепления касс банков. Лишь два банка подали заявки на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро.

В последние дни население стало меньше покупать валюту - как наличную, так и онлайн. Например, вчера предложение и спрос населения на валюту были полностью сбалансированы", - добавили в регуляторе.

Напомним:

Национальный банк в период с 16 по 20 марта продолжил интервенции на межбанковском валютном рынке в поддержку гривны и продал с этой целью 1,088 миллиарда долларов (на прошлой недели было продано 981,6 миллионов).

НБУ в течение двух прошлых недель отмечал, что спрос на валюту преобладает над предложением, учитывая ухудшение настроений участников рынка из-за эпидемии коронавируса, добавляя, что психологический фактор является ключевым двигателем ослабления гривны.

Регулятор также уточнял, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной и предложение преобладало над спросом, в связи с чем для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления НБУ выкупил почти $ 8 млрд в резервы.

Как сообщалось, с 10 по 19 марта курс гривны на межбанке снизился с 24,995 грн/$ 1 до 27,845 грн/$ 1, а по итогам торгов 20 марта немного укрепился - до 27,5 грн/$ 1. К вечеру пятницы на наличном рынке курс достиг 27,4-28,3 грн/$ 1 (покупка-продажа), на сером 27,18-27,86 грн/$ 1.

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