Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению 

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 составляет $27,91 за баррель, что на $0,56 (1,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов их цена поднималась выше $30 за баррель.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,43 (5,52%) - до $24,48 за баррель.

С начала недели WTI потеряла более 25%, Brent - 17%.

Как отмечает MarketWatch, ожидания снижения спроса и ценовая война на нефтяном рынке перевешивают надежды, связанные с мерами экономической поддержки со стороны властей в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Ранее поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок.

Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Напомним:

Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 миллиардов долларов в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года. С тех пор цены на нефть росли.

Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти

Нефтяной рынок в нокдауне: кто больше всего проиграет от ценовых войн