Сеть "АТБ" ввела ограничение на количество покупателей в части магазинов

Сеть магазинов "АТБ" с 19 марта ввела ограничения на количество покупателей в магазинах некоторых населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно ограничению, в магазине на момент совершения покупки должны находиться не более 10-20 человек без учета сотрудников магазина. При этом количество покупателей, которые заходят в магазин, приравнивается к количеству покупателей, которые выходят из него.

Ограничения, в частности, уже действует в населенных пунктах: Запорожье, Луцк, Черкассы, Полтава, Тернополь, Винница, Кропивницкий, Мелитополь, Белая Церковь, Балаклея, Кременчуг, Первоймайский, Коломыя, Яремче, Изюм, Конотоп, Калуш, Васильевка, Угледар, Желтые воды, Любомль, Нововолынск, Заболтов, с. Татарив, Бородянка, Обухов, Рокитное, Узин, Балта, Килия, Роздольная, Горишние Плавни, Дергачи, Змиив, Ромны, Тростянец, пгт Слобожанское, Кролевец, Знаменка, Долинское.

Отмечается, что решение об ограничении количества посетителей в других населенных пунктах будут принимать в соответствии с распоряжениями местных властей.

Напомним:

Сеть магазинов "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу товаров в одни руки.

Экономическая правда