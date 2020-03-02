Британский аналог Monobank — Koto начал выпуск карт

Проект мобильного банкинга в Великобритании от учредителей Monobank - Koto выпустил первую банковскую карточку.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Facebook.

"Только что в нашем британском проекте Koto была выпущена первая карта", - написал он.

Напомним:

Летом 2019-го первый украинский онлайн-банкинг monobank получил финансовую лицензию от британского регулятора.

Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка".

Отметим, что Монобанк был запущен в режиме бета-тестирования в октябре 2017 года, а полноценно заработал в ноябре 2017 года.

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Экономическая правда