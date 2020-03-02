За два года пенсии вырастут на 1200 гривень — в правительстве анонсировали индексацию

В правительстве анонсировали индексацию пенсий на следующие два года, и заверили что до 2023-го года размер средней пенсии вырастет на 1200 гривень.

Об этом сообщает министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

По словам Соколовской, дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов:

- 2020 год - сначала наиболее старшие люди в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес)

- дальше - от 78

- еще через год - 75 лет и тд.

Индексации запланированы также на последующие года.

Также министр подчеркивает, что уже в этом году вырастут пенсии для людей в возрасте 80+

"Вы правильно поняли из пункта о 80+. В этом году правительство проведет также индексацию пенсий и их размер возрастет.

Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес", - сообщает руководитель министерства.

В Минсоцполитики напоминают, что согласно закону, Кабинет министров сам определяет период для пересчета. А также отметили, что еще 100 тысяч одиноких пенсионеров смогут получить дополнительные средства, если заработает соответствующий закон.

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые будут дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", - резюмирует Соколовская.

Напомним:

Кабинет министров предлагает ежемесячно доплачивать более 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

В Минсоцполитики подсчитали, что в Украине пенсии получает 27% населения при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.

Украинцы, которым в 2020-м исполнится 60 лет - и мужчинам, и женщинам - для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа. В 2019-м для выхода на пенсию нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было всего 15 лет.

Пожилым людям, которые и до 65-ти не имеют достаточно стажа, придется работать и дальше, или же обращаться в органы соцзащиты для назначения соцпомощи. В таком случае размер соцвыплат будет равняться прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Для тех украинцев, которым не хватает страхового стажа, его можно купить.

О том, что меняет пенсионная реформа, принятая в 2017 году, ЭП уже писала ранее.

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Экономическая правда