За 5 лет по делу "Укрнафты" и три года по делу "Приватбанка" ни одного подозрения

В досудебных расследованиях о выводе средств ПАО "Укрнафта" через нефтяные аукционы, которое продолжается с 2015 года, и о растрате средств "Приватбанка" в особо крупных размерах, продолжающееся с 2017 года, сообщения о подозрениях не осуществлялись.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры от декабря прошлого года.

Оба расследования осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро.

"В настоящее время досудебное расследование по уголовным производствам продолжаются, проводятся необходимые и возможные следственные действия с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования", – уверяют в прокуратуре.

"Учитывая, что оба расследования связаны со структурами олигарха Игоря Коломойского, который значительно усилил свое влияние на законодательную и исполнительную ветви власти, важно, чтобы в фокусе общества оставались результаты данных дел", – считает Каневский.

В частности, в письме говорится об уголовном производстве от 2015 года о выводе средств "Укрнафты" через нефтяные аукционы.

По материалам детективов, пять лет назад "Укрнафта" отдала пяти компаниям без оплаты 600 тыс тонн нефти на сумму 7,74 млрд грн. Сырье было продано подконтрольной группе "Приват" - ПАО "Укртатнафта". А потом как финансовая помощь переведена на другие фирмы.

Часть нефтепродуктов была продана за аванс самой "Укрнафте".

Также в письме отмечается об уголовном производстве с 2017 года по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами НБУ, а также растраты средств "Приватбанка" в особо крупном размере, совершенной менеджментом и собственниками банка до национализации.

Было установлено, что в 2016 году "Приватбанк" заключил кредитные договоры с различными фирмами с признаками фиктивности и перечислил им средства в сумме 126,9 млрд гривен, которые до этого были получены банком от государства при реструктуризации.

Напоминаем:

В конце прошлого года государственные аудиторы пожаловались премьер-министру Алексею Гончаруку, потому что не могут проверить "Укрнафту" с 2010 года.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский – около 42% акций.

По данным Госреестра судебных решений, НАБУ расследует как минимум два уголовных производства по "Укрнафте".

Первое зарегистрировано 16 апреля 2015 года и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе – от 28 апреля 2015 года и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

Экономическая правда