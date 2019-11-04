Аудитори поскаржилися Гончаруку, що не можуть перевірити "Укрнафту" з 2010 року

Державна аудиторська служба в кінці вересня не змогла розпочати ревізію ПАТ "Укрнафта" за період 2016 рік - перше півріччя 2019 року.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на листування аудиторів з Кабміном.

Остання планова ревізія напівдержавного нафтового гіганта відбулася в 2010 році.

В листі нарікається, що ревізія не була розпочата після листа "Укрнафти", в якому зазначено, що компанія не є суб’єктом господарювання державного сектору економіки.

"А тому є непідконтрольною органам державного фінансового контролю", - дійшли висновку в "Укрнафті".

Натомість Держаудитслужба надала в Кабмін інформацію про Постанову Верховного Суду, якою підтверджено, що "Укрнафта" (у статутному капіталі 50%+1 акція належить НАК "Нафтогаз України") є суб’єктом господарювання державного сектору економіки, позаяк держава Україна в особі Кабінету міністрів опосередковано володіє контрольним пакетом акцій "Укрнафти".

"Слід наголосити, що позиція "Укрнафти" щодо непідконтрольності органам державного фінансового контролю є системною, а тому остання планова ревізія Товариства проведена 2010 року", - акцентують аудитори на повній непідконтрольності менеджменту "Укрнафти".

Зазначається, що "Укрнафта" не проти проведення перевірки використання державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу.

"Те, що "Укрнафта" вже 9 років не допускає державних аудиторів на свої об’єкти, означає, що фактично підприємство належить не державі, а вузькому колу бенефіціарів групи "Приват", - дійшов висновків з листування Канєвський.

Аналогічну позицію щодо непідконтрольності державним аудиторам висловлюють в компанії "Укргазвидобування", 100% акцій належить також "Нафтогазу".

Зважаючи на системність проблеми, аудитори запропонували Кабінету міністрів надати доручення Міністерству розвитку економіки розробити законопроект, яким чітко визначити, що підприємства із державними 50 і більше відсотками акцій належать до суб’єктів господарювання державного сектору економіки. А "Нафтогазу" дати доручення забезпечити умови для Держаудитслужби провести ревізію на "Укрнафті".

Нагадуємо:

Минулого року "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.

"Державна аудиторська служба і не повинна була перевіряти "Укрнафту". Держаудитори перевіряють державні компанії, а "Укрнафта" до таких не належить", - тоді заявили в компанії.

Компанії "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський, - близько 42% акцій.

За даними Держреєстру судових рішень, НАБУ розслідує як мінімум два кримінальні провадження щодо "Укрнафти".

Перше зареєстровано 16 квітня 2015 року і стосується виведення коштів через нафтові аукціони, друге - від 28 квітня 2015 року і стосується ухилення від сплати податків при операціях купівлі-продажу нафтопродуктів.

Економічна правда