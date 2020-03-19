МАУ осуществит 10 рейсов для возвращения украинцев из-за границы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 20 и даты 21 марта выполнит 10 рейсов, которыми украинцы смогут вернуться из-за границы.

Источник: МАУ в Facebook.

Дословно: "На нашем сайте появилась специальная страница "Возвращайся домой", на которой мы будем постоянно обновлять расписание специальных рейсов, чтобы вы и ваши близкие имели возможность приобрести билеты и вернуться домой".

Детали: 20 марта МАУ выполнит рейсы в Киев из Амстердама, Брюсселя, Дубаи, Парижа, Тель-Авива, Вены, Франкфурта, Ларнаки.

21 марта запланировано еще 2 рейса – из Лондона и Берлина.

При этом, стоимость билетов на рейсы в Киев составляет примерно от 5,5 до 10 тысяч гривень.

Что было раньше: министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство инфраструктуры предлагает выделить из резервного фонда государственного бюджета 4,16 миллиона долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175-ю нерегулярными авиарейсами.

Напомним:

С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.

Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

Что делать гражданам Украины, которые не успели вернуться до 17 марта, можно прочитать по этой ссылке.

Следите за последними обновлениями: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса. LIVE

Украинская правда