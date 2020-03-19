Во время карантина украинцы стали чаще рассчитываться карточками - Приватбанк

За первую неделю карантина в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки карточками и электронными кошельками.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным финучреждения, с 11 по 18 марта обращение в сети торговых POS-терминалов вырос на 37%, или на 3,6 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Самый значительный рост безналичных оплат приходится на аптеки и магазины товаров для здоровья - 51,7%. В продуктовых магазинах и супермаркетах объем безналичных оплат вырос на 39,2%", - говорится в сообщении.

По данным Приватбанка, с начала "карантинной" недели объемы снятия наличных в банкоматах находится на среднесуточном уровне - вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период.

Напомним:

Приватбанк продлит действие карточек для выплат (зарплаты, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Экономическая правда