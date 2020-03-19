Внутренний спрос: "Укрспирт" остановил экспорт спирта

В связи с повышенным спросом на медицинский спирт "Укрспирт" приостановил отгрузку спирта на экспорт.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта.Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины.

Недопустимой считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было", - сообщил и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

Сообщается, что экспорт будет восстановлено после того, как компания обеспечит внутренний рынок Украины.

Напомним:

18-го марта из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса ГП "Укрспирт" запустило в работу еще 4 завода.

Объявление карантина вызвало панику среди населения, которое начало скупать лекарства в аптеках - объемы продаж противовирусных препаратов выросли почти в 8 раз, масок - более чем в 30 раз в денежном выражении.

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Экономическая правда