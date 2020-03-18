Продажи противовирусных препаратов выросли в 8 раз, масок — более чем в 30
Объявление карантина вызвало панику среди населения, которое начало скупать лекарства в аптеках - объемы продаж противовирусных препаратов выросли почти в 8 раз, масок - более чем в 30 раз в денежном выражении.
Об этом сообщает пресс-служба еженедельника "Аптека".
"Наиболее популярными являются препараты АТС-группы J05 "Противовирусные средства для системного применения", D08 "Антисептические и дезинфицирующие средства", также большим спросом пользуются медицинские маски.
Объемы продаж противовирусной препаратов выросли почти в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. При этом в 2019 году в данный период, наоборот, отмечали уменьшение объемов продаж по сравнению с 2018 г. , - говорится в сообщении.
Отмечается, что объемы продаж медицинских масок выросли более чем в 30 раз в денежном выражении. В последние дни наблюдается снижение объемов продаж медицинских масок.
"Это в большей степени связано с дефицитом этого товара чем со снижением спроса", - пишет издание.
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Напомним,
С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
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