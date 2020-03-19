Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники
19 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:10 установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,80 - 27,84 гривни;
Евро - 29,89 - 29,93 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,47 - 28,57 гривни. Евро покупают по 29,49 гривни, продают по 30,87 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,98 - 28,13 гривни, евро - 29,41 - 30,12 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 27,82 - 28,26 гривни, евро - 29,66 - 30,26 гривни.
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Напомним:
19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 21 копейку, установив его на 19 марта на уровне 27,26 гривны за доллар.
Экономическая правда
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