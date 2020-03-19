Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

19 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:10 установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,80 - 27,84 гривни;

Евро - 29,89 - 29,93 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,47 - 28,57 гривни. Евро покупают по 29,49 гривни, продают по 30,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,98 - 28,13 гривни, евро - 29,41 - 30,12 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 27,82 - 28,26 гривни, евро - 29,66 - 30,26 гривни.

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Напомним:

19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 21 копейку, установив его на 19 марта на уровне 27,26 гривны за доллар.

Экономическая правда