"Укрнафта" потребовала в суде 100 миллионов от "Укртрансгаза"

"Укрнафта" 12 марта обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с АО "Укртрансгаз" 101 млн грн.

Об этом говорится в копии определения суда, обнародованном в Едином госреестре, передает enkorr.ua.

Из этой суммы 99,1 млн грн, по утверждению "Укрнафты", составляет долг по договору транспортировки природного газа от сентября 2018 г. Остальные 2 млн грн — пеня и штрафные санкции.

Суд открыл дело и назначил первое подготовительное заседание на 15 апреля.

Суть претензий "Укрнафты" к бывшему оператору ГТС в определении суда о начале производства не раскрывается.

Напомним:

Согласно мировому соглашению "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" 15 миллиардов гривень за "спорный" газ, а также заплатит наперед за услуги "Укрнафты" до 14,6 миллиардов гривень - этими средствами "Укрнафта" рассчитается за налоговый долг.

По условиям этого договора, если до 1 апреля "Нафтогаз" не рассчитается за газ, он будет возвращен в собственность "Укрнафты".

Спор вокруг природного газа между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" длится с 2005 года. С того момента добывающая компания отказывалась оформлять продажу газа "Нафтогазу", считая цену заниженной. Этот газ направлялся "Нафтогазом" для нужд населения.

Всего с 2006 по 2010 г. неоформленными остались 10,1 млрд кубометров газа. "Нафтогаз" признавал свой долг перед "Укрнафтой" в 3,75 млрд грн, то есть по ценам газа, устанавливаемым тогда НКРЭ. Группа "Приват" настаивает на стоимости газа по текущим рыночным ценам.

Также Укрнафта с середины июня 2018 года к началу 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 миллиарда гривень.

Общий долг ПАО "Укрнафта" составил 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга страны.

Компания называла погашения этого долга приоритетом номер один на 2019 год.

"Нафтогазу" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42%.