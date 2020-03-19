Из-за дешевой нефти РФ может недосчитаться до 40 миллиардов долларов доходов в 2020 году

Федеральный бюджет Российской Федерации в 2020 году может недосчитаться почти 3 трлн (около 37,5 млрд долларов) при текущих ценах на нефть, которые упали ниже 30 долларов за баррель на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК +.

Об этом заявил минмстр финансов РФ Антон Силуанов, передает Reuters.

"Из-за коронавируса сокращаются целые сектора экономики - перевозки, туризм, малый бизнес. Далее идет по нарастающей целый ряд других секторов, сокращаются покупки дорогих предметов потребления, в том числе автомобилей.

К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом и соответственно мы отклонились от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год", - отметил Силуанов.

"Безусловно, это коснется и бюджета. Мы делали оценки - только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 триллиона рублей снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми показателями. Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется привлечь средства нашего резерва", - добавил он.

Напомним:

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 19 марта по Киеву составляет $26,06 за баррель, что на $1,18 (4,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года.

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