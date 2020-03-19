Межбанковский рынок: спрос на валюту вновь поднял уровень котировок

18-го марта доллар вырос с 27,01-27,15 до 27,37-27,41, Национальный банк 4 раза продавал доллар, общие интервенции составили 200 миллионов долларов.

В первые 40 минут сессии спрос еще был незначительным, а предложение достаточно стабильным. Покупатели и продавцы быстро находили компромисс по курсу без особого ажиотажа.

Как сообщает Finance.ua ближе к 11:00 покупателей стало намного больше, а продавцы стали придерживать валюту, надеясь на рост котировок.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,15 гривны за доллар. В обед они были на уровне 27,25 - 27,34. Доллар за день вырос до 27,37-27,41 к завершению сессии.

НБУ как минимум четыре раза продавал доллар. В начале по 27,30 гривен, затем - дважды 27,38 гривен и под конец по 27,41.

Всего Нацбанк сделал интервенций на 200 миллионов долларов.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 21 копейку, установив его на 19 марта на уровне 27,26 гривны за доллар.

Напомним:

Нацбанк в среду продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне.

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Экономическая правда