Государство планирует возместить часть коммунальных платежей на время карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики и Министерству экономики просчитать сумму средств и выбрать категории граждан (или возможно это будут все без исключения) для возмещения части коммунальных платежей на время введенного карантина.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

"Мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал он.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму возмещения и категории граждан (или сказать, что это будет для всех без исключения). В трехдневный срок прошу проработать, внести предложения на внеочередное заседание правительства", - резюмирует премьер.

Также Шмыгаль постановил рассчитать и при необходимости прокоммуницировать с руководителями госпредприятий соответствующие компенсации в коммунальные учреждения.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, согласно закону на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Экономическая правда