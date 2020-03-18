Зеленского призвали предоставить беспроцентные кредиты компаниям для зарплатных фондов

Сеть кинотеатров Multiplex в рамках карантинных мероприятий закрыла все кинотеатры в стране, CEO компании Роман Романчук призвал президента Владимира Зеленского поддержать компании, которые работают "по-белому" и предоставить беспроцентные кредиты для обеспечения зарплатных фондов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В компании Multiplex Holding работает более тысячи работников. В ситуации, когда бизнес находится в состоянии полной остановки, возникает угроза сокращения рабочих мест или выхода работников в неоплачиваемый отпуск.

Из-за карантина каждый день в неоплачиваемый отпуск идут сотни наших сотрудников. Мы знаем, что в Украине многие компании оказались в похожей ситуации", - говорится в сообщении.

"Поэтому я обратился к президенту Украины с просьбой срочно принять меры для поддержки бизнеса. А именно - поддержать компании, работающие "по белому" и предоставить беспроцентные кредиты для обеспечения зарплатных фондов", - отметил Романчук.

Напомним:

Во время трехнедельного карантина общие убытки украинских кинотеатров могут составить 1,9 млн долларов (50 млн грн).

Коммунальные и некоторые частные кинотеатры Киева, а также театры и центры искусства приостановили свою работу из-за карантина, введенного с 12 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Экономическая правда