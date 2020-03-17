Минэкономики будет следить за наличием продуктов в магазинах и за ценами на них

Министерство экономики каждые 2 дня будет делать срез по торговым сетям и опрашивать ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.

"Сегодня Верховная Рада Украины приняла "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Документом возложена обязанность на Кабинет министров обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары", - написал Высоцкий.

Среди продуктов питания, которые внесен в мониторинг, в частности, хлеб, макаронные изделия, крупы гречневые, рис, сало, птица, колбаса, молоко, сметана, творог, соль, картофель, сахар.

Напомним:

17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений. В крупных городах закрываются метрополитены, меняется движение другого общественного транспорта.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры. Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

Экономическая правда