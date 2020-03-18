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Кабмин создаст стабилизационный фонд Украины по поводу коронавируса

Среда, 18 марта 2020, 12:22
 

Кабинет министров создаст стабилизационный фонд государства для преодоления последствий коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"На прошлой неделе выделили 100 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты, сейчас выделим еще 70 миллионов, разрабатываем механизмы контроля. Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства", - заявлявет премьер.

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Напомним:

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.

Экономическая правда

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коронавирус Кабмин

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