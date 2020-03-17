НБУ рассказал, как поддержит банки на время карантина

Национальный банк заявляет, что банковская система имеет значительный запас ликвидности (объем корсчетов и остатков по депозитным сертификатам - 2,1 миллиарда гривень), и в то же время планирует осуществить шаги по предотвращению и минимизации потенциального негативного влияния карантина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сообщается, что НБУ по-прежнему, будет сохранять присутствие на валютном рынке Украины и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

Отдельно Нацбанк вводит следующие шаги:

будет отсрочено внедрение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности.

В то же время банки должны выполнять минимальные требования достаточности и регулятивного капитала;

выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер откладываются;

будет осуществляться постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора, в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков;

будет отсрочено стресс-тестирования банков.

Дополнительно при необходимости Национальный банк:

снизит норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте.

временно снизит минимальный уровень LCR.

объявит внеочередные тендеры по поддержке ликвидности.

расширит критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Также банкам предлагается временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Напомним:

На корреспондентских счетах банков сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты, поэтому клиенты могут свободно конвертировать одну безналичную валюту в другую, НБУ просит покупать валюту онлайн.

Экономическая правда