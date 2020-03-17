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В кассах банков дефицит наличных долларов: НБУ просит покупать валюту онлайн

Вторник, 17 марта 2020, 09:50
 

На корреспондентских счетах банков сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты, поэтому клиенты могут свободно конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - заявили в НБУ.

"Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую", - сообщили в Нацбанке.

В НБУ добавили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

"Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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