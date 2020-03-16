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Зеленский собрал на Банковой олигархов – СМИ

Понедельник, 16 марта 2020, 20:30

Президент Владимир Зеленский 16 марта собрал в Офисе президента олигархов и крупных бизнесменов.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях", совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"

Детали: Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы.

 

Около 17:00 на территорию ОП заехал автомобиль олигарха Рината Ахметова, а позднее журналисты зафиксировали здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и машину основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

По данным "Схем", за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

Украинская правда

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Зеленский олигархия авиация Веревский Ярославский

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