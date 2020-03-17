Гетманцев рассказал детали закона о поддержке бизнеса

Глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что закон о поддержке бизнеса в условиях карантина, в частности, предусматривает отмену уплаты ЕСВ для ФОПов до 30 апреля, а также - продление срока подачи годовой декларации.

Об этом он сказал на брифинге.

"Что мы сегодня приняли для поддержки нашего бизнеса? Первое: не применяются штрафные сакнции за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая 2020 года, что не касается декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акциза и ренты", - сказал Гетманцев.

Также, по его словам, законом устанавливается мораторий на проведение проверок до 31 мая 2020 года.

"До 31 мая 2020 года запрещается проведение органами государственного надзора и контроля плановых мероприятий осуществления надзора в сфере хоздеятельности", - добавил он.

Кроме этого, до 1 июля 2020 года продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

"Не начисляется и не уплачивается налог на землю и налог на недвижимость в части коммерческой недвижимости и в части земли, которая используется для хозяйственных целей. Эту льготу мы ввели до 30 апреля", - сказал Гетманцев.

"Кроме этого, мы освобождаем ФОПов от уплаты ЕСВ также до 30 апреля потчоного года. Отсрочили введение фискализации, принятой осенью прошлого года, на 3 месяца", - подчеркнул глава налогового комитета ВР.

Также Рада усовершенствовала нормы о больничных, в том числе лиц, находящихся на самоизоляции - если гражданин находится на самоизоляции, ему выплачивается 50% от средней зароботной платы за счет Фонда социального страхования независимо от страхового стажа.

Кроме этого, временно освобождаются от ответственности - от штрафов, пени и повышенных процентных ставок - заемщики по потребительским кредитам.

"Мы считаем, что эти меры, которые сегодня приняла Рада, помогут бизнесу пережить этот тяжелый период времени", - отметил Гетманцев.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.

Экономическая правда