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Цены на нефть стабилизировались около 30 долларов за баррель

Вторник, 17 марта 2020, 11:00
 

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов 17 марта после сильного падения накануне.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:00 по киевскому времени составляла 30,79 доллара за баррель, что на 0,74 доллара (2,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. 

16 марта их цена упала более чем на 11%.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,25 доллара (4,36%) - до 29,95 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 9,6%.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

"Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и нефтяные цены неминуемо упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата", - заявил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

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