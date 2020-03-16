Профицит внешней торговли товарами в январе составил 138 миллионов долларов

Экспорт товаров из Украины в январе 2020 года к январю 2019 года вырос на 2,3% и составил 4,157 миллиарда долларов, тогда как импорт снизился на 1,4% – до 4,019 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Госстат.

Позитивное сальдо внешней торговли товарами в январе этого года составило 138,1 млн дол против негативного сальдо 15,9 млн дол в январе 2019-го.

Госстат уточняет, что в январе-2020 по сравнению с декабрем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,6% – до 4,313 млрд дол, тогда как импорта - сократился на 1,5%, до 4,839 млрд дол.

Госстат

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2020 года было негативным и составило 527,3 млн дол, что лучше показателя декабря 2018 года (789,8 млн дол).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03 (в январе-2019 – 1,00).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 197 стран мира.

Напомним:

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,63 миллиарда долларов, что на 41,5% меньше, чем в 2018 году - 6,21 миллиарда.

Экономическая правда