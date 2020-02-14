Дефицит торговли товарами Украины сократился на 42%

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,63 миллиарда долларов, что на 41,5% меньше, чем в 2018 году - 6,21 миллиарда.

Об этом сообщают данные Госстата.

Служба статистики сообщает, что в прошлом году экспорт товаров и услуг вырос на 11,2% - до 63,68 млрд долл, а импорт - на 6%, до 67,31 млрд долл.

Госстат

Этому способствовал рост профицита торговли услугами на 63,4% - до 8,71 млрд долл: из экспорт поднялся сразу на 30,9% - до 15,24 млрд долл, тогда как импорт - на 3,5%, до 6,53 млрд долл.

За 2019-й год поставки товаров в Украину увеличились на 6,3% - до 60,78 млрд долл, а поставки из Украины - на 5,8%, до 50,06 млрд долл.

Таким образом дефицит торговли товарами увеличился на 8,8% - до 10,72 млрд долл.

В торговле с ЕС (услуги и товары в целом) импорт ожидаемо перевесил экспорт.

Рост экспорта замедлился до 3,9% с 14,3% в 2018-м.

Импорт упал - до 7,5% с 12,7%.

Таким образом дефицит в торговле с ЕС вырос сразу на 31,5% - до 4,56 млрд долл.

Экспорт украинских товаров в ЕС в 2019 году, в частности, увеличился на 3% - до 20,75 млрд долл, тогда как импорт европейских товаров в Украину вырос на 7,7% - до 24,99 млрд долл.

Напомним:

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2019 года составило почти 7,1 миллиарда долларов, что на 549,9 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2018 году экспорт товаров из Украины составил 47,3 млрд долларов (на 9,4% больше, чем в 2017 году), импорт – 57,2 млрд долларов (на 15,3% больше).

Экономическая правда