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Цены на бензин в среднем по стране снизились на 2 копейки

Понедельник, 16 марта 2020, 14:15
 

Цены на бензины и дизтопливо в среднем по стране снизились на 2 и 4 копейки соответственно.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Конслатингову группу А-95".

Отмечается, что в харьковской сети "Овис" бензины подешевели на 60-66 коп/л, до 23,22 грн/л по А-92 и до 23,70 гривен за литр за А-95.

Цена на дизтопливо снизилась на 1,44 гривны за литр - до 22,50 грн/л.

"Бензины в сети SUN OIL подешевели на 50 коп/л, дизтопливо - на 93 коп/л. Сеть Chipo снизила цены на бензины на 15 коп/л, на дизтопливо - на 30 коп/л.

В то же время в сети ОККО 16 марта цены на бензин А-95, А-92 и дизтопливо остались неизменными по сравнению с 13 марта (26,99, 27,99 и 26,99 грн/л соответственно).

По сравнению с 13 марта не изменились цены и в таких сетях, как WOG, SOCAR, "Авиас", "Укрнафта", Shell.

Напомним:

Цены на бензины и дизельное топливо 11 марта начали снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС.

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