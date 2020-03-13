Спрос на курьерскую доставку еды растет: в некоторых службах – на 20-25%

Спрос на курьерскую доставку еды растет, сервисы доставки еды ожидают роста количества заказов и внедряют бесконтактную доставку.

Об этом сообщает AIN.ua.

"В ответ на продолжающееся распространение коронавируса в мире мы напомнили пользователям Uber Eats, что они могут просить, чтобы доставка осуществлялась до их порога.

Мы одновременно работаем над новыми функциями, чтобы сделать этот процесс еще более удобным, и мы надеемся, что это будет полезно всем пользователям платформы в ближайшие недели", - заявили в Uber Eats.

В сервисе Glovo заверили, что продолжают работать в обычном режиме.

"Учитывая внедренные в стране меры, мы готовы к увеличению спроса и росту количества заказов. Мы ведем переговоры с партнерами о размещении антисептических средств в учреждениях, закупаем защитные маски и антисептики в Glovo-центры для курьеров.

Мы следим за обновлениями и готовы адаптировать наши действия в соответствии с развитием ситуации в Украине. В частности, клиенты могут использовать бесконтактную доставку, просто указав это в комментарии курьеру, который прибыл на место с заказом", - добавили в компании.

Сервис Raketa рассказал, что на вечер 12 марта видел рост заказов на 20%.

"Рост прогнозируем и к нему готовы. Курьеров хватит, наш отдел логистики готов к любому повороту событий", - рассказали в компании.

В Raketa заверили, что цены не изменятся.

"Наша доставка по-прежнему останется бесплатной для клиента, а стоимость блюд в приложении полностью соответствуют ценам в меню ресторанов. Мы за этим следим и контролируем, чтобы наши клиенты не переплачивали", - говорится в сообщении.

"Курьеров начинаем оборудовать масками, дезинфицирующими средствами для рук. Прорабатываем возможность ежедневных медосмотров. А также запускаем услугу бесконтактной доставки.

Чтобы использовать такую ​​услугу, достаточно сделать нужную отметку в комментариях к заказу и оплатить его карточкой. Тогда курьер позвонит заказчику и обсудит, где оставить пакет с заказом", - добавили в Raketa.

В то же время сервис Menu.ua через сутки после объявления карантина получил рост заказов до 25%.

"По нашим прогнозам, количество заказов еды с доставкой может вырасти до 70% в ближайшие 2-3 недели. У нас достаточный штат курьеров для того, чтобы обеспечить своевременную доставку в связи с ростом спроса", - заявили в компании.

В Menu.ua рассказали, что доставка по-прежнему будет бесплатной для всех пользователей. На стоимость блюд в ресторанах сервис не влияет, но контролирует партнеров, чтобы цены в заведении были такими же, как и на доставку.

"Мы провели дополнительный инструктаж для команды службы доставки. Все курьеры Menu.ua пользуются санитайзерами (для обработки рук и сумок), масками, а также придерживаются рекомендованной дистанции при передаче заказов клиентам.

Наши курьеры не пользуются общественным транспортом, только собственным (в основном авто и мото)", - говорится в сообщении.

Напомним:

Коммунальные и некоторые частные кинотеатры Киева, а также театры и центры искусства приостановили свою работу из-за карантина, введенного с 12 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.