В Днепре потратят 34 миллиона на аппараты для борьбы с коронавирусом

Днепровская больница на 34 миллиона покупает аппараты для вентиляции легких.

Об этом сообщают Наші гроші

Городская клиническая больница № 21 11 марта объявила о намерении заключить два соглашения о закупке медицинского оборудования из-за угрозы коронавируса на общую сумму 34,3 млн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Больница закупает ультразвуковую диагностическую систему за 1,20 млн и оборудования для анестезии и реанимации на сумму 32,83 млн. Его цены неизвестны, потому соглашение еще не заключили.

Все оборудование закупают по переговорной процедуре из-за острой необходимости для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.

Днепровский горсовет 3 марта выделил Департаменту охраны здоровья населения из резервного фонда городского бюджета средства в сумме 98,00 млн. Они должны пойти на изготовление информационной продукции, приобретение медицинских инструментов, изделий и оборудования, лекарств, диагностических, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты итд.

Напоминаем:

В Таможенной службе отмечают, что останавливают работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.