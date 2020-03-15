В Днепре потратят 34 миллиона на аппараты для борьбы с коронавирусом
Днепровская больница на 34 миллиона покупает аппараты для вентиляции легких.
Об этом сообщают Наші гроші
Городская клиническая больница № 21 11 марта объявила о намерении заключить два соглашения о закупке медицинского оборудования из-за угрозы коронавируса на общую сумму 34,3 млн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".
Больница закупает ультразвуковую диагностическую систему за 1,20 млн и оборудования для анестезии и реанимации на сумму 32,83 млн. Его цены неизвестны, потому соглашение еще не заключили.
Все оборудование закупают по переговорной процедуре из-за острой необходимости для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.
Днепровский горсовет 3 марта выделил Департаменту охраны здоровья населения из резервного фонда городского бюджета средства в сумме 98,00 млн. Они должны пойти на изготовление информационной продукции, приобретение медицинских инструментов, изделий и оборудования, лекарств, диагностических, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты итд.
Напоминаем:
В Таможенной службе отмечают, что останавливают работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе.
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua