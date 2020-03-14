Таможня опубликовала перечень пунктов пропуска, которые подлежат временному закрытию
В Таможенной службе отмечают, что останавливают работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства
На ряде пунктов пропуска пешеходное сообщение останавливается полностью.
В службе отмечают, что с 17 марта по 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.
А с 16 марта по 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.
Исключения:
- лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины;
- являются супругами или детьми граждан Украины;
- водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств;
- члены экипажей;
- представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.
"Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом", - отмечают в службе.
Напоминаем:
В Таможенной службе рассказали, когда Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели и затронет это грузовые перевозки
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.
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