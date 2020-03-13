ВВП Украины в феврале может упасть на более чем 0,5% — торгпред

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что валовой внутренний Украине в феврале может упасть более чем на 0,5%.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос, есть ли предварительный анализ по ВВП по февралю, Качка ответил:

"Пока могу сказать, что там есть много как положительных, так и негативных факторов. Поэтому я не исключаю, что показатель ВВП может быть отрицательным, даже еще хуже, чем спад на 0,5%".

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Напомним:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 года в 0,5%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено ухудшить макропрогноз на 2021-2023 года, в том числе и на текущий год, учитывая ослабление темпов роста украинской экономики по сравнению с утвержденным в октябре 2019 документом.