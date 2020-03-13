Карантин: Бизнес ожидает публикации перечня, какие пункты пропуска закроют

Бизнес ожидает публикации утвержденного перечня, какие именно пункты пропуска временно прекратят свою работу в связи с введением карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"Финальный утвержденный перечень пока не опубликован.

Поэтому бизнес очень ждет публикации утвержденного перечня, какие именно пункты временно точно прекратят свою работу, чтобы понимать, каким образом планировать дальнейшую деятельность и все же очень надеется, что ключевые пункты таки продолжат работу", - говорится в заявлении.

"Безусловно, в ситуации, складывающейся в связи с коронавирусом, бизнес понимает необходимость введения жестких, но все же важных предупредительных мер, чтобы минимизировать распространение COVID-19 в стране и обеспечить надлежащую безопасность для граждан.

Однако оперативный и конструктивный диалог власти с бизнесом очень важен в этой ситуации", - заявила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

Напомним:

Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики.

В Государственной таможенной службе заявили, что пункты пропуска с наибольшим потоком товаров закрывать не будут.

Украинская зерновая ассоциация заявляет, что возможное закрытие зерновых пунктов пропуска и морских портов приведет к панике на рынке, падение цен на внутреннем рынке зерна и потери доверия к украинским контрагентов.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Экономическая правда