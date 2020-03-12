Агропроизводители обеспокоены возможным закрытием портов и грузовых пунктов пропуска

Украинская зерновая ассоциация заявляет, что возможное закрытие зерновых пунктов пропуска и морских портов приведет к панике на рынке, падение цен на внутреннем рынке зерна и потери доверия к украинским контрагентов.

Об этом сообщает пресс-релиз ассоциации.

"Ассоциация выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавним заявлением премьер-министра Дениса Шмыгаля о закрытии большинства пограничных пунктов пропуска на границе Украины (из 219 пунктов будуть работать только 49), в частности возможностью закрытия зерновых пунктов пропуска, в т.ч. и морских портов.

...Нет оснований для такого ограничения, поскольку пока не зафиксировано путей передачи коронавируса через зерновые и масличные культуры", - говорится в сообщении.

УЗА обращает внимание правительства на то, что закрытие портов для экспорта украинских зерновых является административным ограничением, которое негативно повлияет на объемы экспорта (Украина должна еще экспортировать около 20 млн. тонн зерновых или 30% от прогнозируемого объема экспорта).

Остановка экспорта зерновых уменьшит объемы валютной выручки, согрешит стабильность финансовой системы и значительно уменьшит доходы бюджета страны.

УЗА обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не допустить остановки экспорта зерновых и масличных культур из Украины.

УЗА предлагает учесть опыт других стран, в частности КНР и Италии, которые не закрывали пункты пропуска для грузовых операций.

А как мера пресечения - ввести в таких пунктах пропуска грузов температурный скрининг экипажа судов и ответственных работников терминалов или портов, запретить восхождение на берег экипажам иностранных судов и обязательное привлечение средств дезинфекции и личной защиты.

Украинская Зерновая Ассоциация (УЗА) - это объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинского зерновой продукции. В 2019 году Украина экспортировала зерновых на сумму 9,6 млрд дол.

Напомним:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Экономическая правда