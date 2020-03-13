Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

13 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:25 установились на уровне 26,12 - 26,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,12 - 26,16 гривни;

Евро - 29,14 - 29,19 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,00 - 26,59 гривни. Евро покупают по 28,93 гривни, продают по 29,68 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,29 - 26,54 гривни, евро - 29,21 - 29,54 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 26,32 - 26,53 гривни, евро - 29,26 - 29,53 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

12 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

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