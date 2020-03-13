Украина начала закачивать газ в ПХГ еще до окончания отопительного сезона

Украина 11 марта начала закачивать газ в подземные хранилища - объемы отобранного из хранилищ газа были меньше объемов закачанного туда газа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Оператора ГТС Украины.

Закачка газа в ПХГ началась еще до окончания отопительного сезона из-за аномально теплой зимы в Украине и Европе.

Напомним:

По состоянию на 8 марта запасы газа в подземных хранилищах составляли 15,8 млрд кубометров - это в 1,5-2 раза больше, чем обычно по состоянию на эту дату.

Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах.

В подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 января находилось 17,24 миллиардов кубометров газа - запасы сократились на 20,9%, или на 4,54 млрд кубомертив с начала сезона отбора газа.

30 октября 2019 Украина прекратила закачивать газ в свои хранилища. Этот газ начали использовать на время отопительного сезона. Его объемы 30 октября составили 21,74 млрд кубометров.