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Газ в подземных хранилищах: Украина закончила зиму с рекордными запасами

Вторник, 10 марта 2020, 11:56
 

По состоянию на 8 марта запасы газа в подземных хранилищах составляли 15,8 млрд кубометров - это в 1,5-2 раза, чем обычно по состоянию на эту дату.

Об этом сообщает "Укртрансгаз".

В течение отопительного сезона - с октября 2019 года - украинцы использовали 5,97 млрд кубометров газа из хранилищ - это менее трети всего закачанного туда газа на зиму.

Отметим, что из-за теплой зимы уменьшились расходы газа на отопление. Кроме этого, остаток такого количества газа в хранилищах объясняется тем, что в конце 2019 года "Нафтогаз" закачал дополнительные объемы газа, поскольку существовал риск, что РФ прекратит транзит газа в Европу.

Напомним:

Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах.

В подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 января находилось 17,24 миллиардов кубометров газа - запасы сократились на 20,9%, или на 4,54 млрд кубомертив с начала сезона отбора газа.

30 октября 2019 Украина прекратила закачивать газ в свои хранилища. Этот газ начали использовать на время отопительного сезона. Его объемы 30 октября составили 21,74 млрд кубомертив.

Экономическая правда

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ПХГ газ

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