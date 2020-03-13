ВВП-варранты Украины подешевели почти на 20% — СМИ
На фоне обвалов на мировых фондовых рынках в четверг ВВП-варранты Украины подешевели на 19,2%, а доходность еврооблигаций выросла до 8-11%.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.
По данным издания, по итогам четверга, 12 марта, ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя прошедшую неделю они завершали на отметке 90%.
"Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году - 8,5%, 2022 - 9,5%, 2023 - 9,75%, 2024 - 10,2% годовых.
Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах - 10,1-10,2%, а с погашением в 2032 году - почти 10%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента последнего локального максимума две недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п.
Напомним:
Паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть привели к очередному резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. За "черный понедельник" 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).
8 марта, на фоне изменений в правительстве, инвестиционная компания Concordе Capital рекомендовала вкладывать в ВВП-варранты Украины
По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.
Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.
Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.
Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.
Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.
Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.
В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.
Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.
Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.
Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.
Эту цифру Госстат опубликует весной 2020 года.
Читайте подробнее про механизм ВВП-варрантов: Горькая конфета: сколько и когда Украина заплатит по ВВП-варрантам Яресько и Яценюка
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