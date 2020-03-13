ВВП-варранты Украины подешевели почти на 20% — СМИ

На фоне обвалов на мировых фондовых рынках в четверг ВВП-варранты Украины подешевели на 19,2%, а доходность еврооблигаций выросла до 8-11%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, по итогам четверга, 12 марта, ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя прошедшую неделю они завершали на отметке 90%.

"Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году - 8,5%, 2022 - 9,5%, 2023 - 9,75%, 2024 - 10,2% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах - 10,1-10,2%, а с погашением в 2032 году - почти 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента последнего локального максимума две недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п.

Напомним:

Паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть привели к очередному резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. За "черный понедельник" 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).

8 марта, на фоне изменений в правительстве, инвестиционная компания Concordе Capital рекомендовала вкладывать в ВВП-варранты Украины

По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Эту цифру Госстат опубликует весной 2020 года.

Читайте подробнее про механизм ВВП-варрантов: Горькая конфета: сколько и когда Украина заплатит по ВВП-варрантам Яресько и Яценюка