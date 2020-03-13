Биткоин упал на 50% за два дня
Цена самой большой криптовалюты - биткоина - продолжает колебаться на торгах в Азии в пятницу: падение биткоина на 50% за последние два дня - одно из крупнейших в истории.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что биткоин снизился на 32% до 3915 долларов - самого слабого показателя с марта 2019 года перед тем, как немного отыграть позиции на бирже Гонконга.
По состоянию на 00:25 13 марта на бирже Гонконга биткоин упал на 7,8% до 5280 долларов.
По данным издания, от последнего максимума в феврале биткоин снизился примерно на 50%.
"Трейдеры "вытягивают" деньги из биткоина, чтобы вложить их в другой класс активов", - заявил главный финансовый директор DeversiFi Росс Миддлтон.
"Возможно, трейдеры полагают, что в ближайшем будущем будут лучшие краткосрочные возможности перейти к другим классам активов", - добавил он.
Напомним:
12 марта биткоин упал до 5550 долларов, потеряв за час четверть стоимости.
Эксперты объясняют падение паническими настроениями из-за коронавируса и углубленными продажами хедж-фондов на и без того направленном вниз рынке. Также среди причин обвала называют резкое падение цен на нефть.
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