Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину чверть вартості

Курс біткоїна різко обвалився нижче 6 тисяч доларів після 12:30 (за київським часом).

Про це свідчать дані на біржах.

Зокрема, на біржі Binance біткоїн досяг позначки 5550 доларів, на біржі Coinbase у парі з фіатним доларом - 5 578 доларів. На BitMEX мінімум становив 5 600 доларів. Востаннє на цих рівнях він перебував у травні 2019 року.

Станом на 12:55 (за Києвом) біткоїн відскочив майже на 1 тисячу доларів та торгувався у діапазоні між 6 400 і 6 700 доларів.

Станом на 13:01 (за Києвом) біткоїни перебували на рівні близько 5 800 доларів.

До 13:30 (за Києвом) біткоїн відносно стабілізувався між 6 200 і 6 400 доларів.

Експерти пояснюють падіння панічними настроями через коронавірус та поглибленими продажами хедж-фондів на і без того направленому униз ринку. Також серед причин обвалу називають різке падіння цін на нафту.

Економічна правда