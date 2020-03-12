Пункты пропуска с наибольшим потоком товаров закрывать не будут — Таможня

Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики.

Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефьодов в Facebook.

"При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины.

Важно: пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и в дальнейшем", - пишет Нефьодов.

Сообщается, что сейчас обсуждается какие именно пункты пропуска временно прекратят свою работу на период карантина.

Сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.

"Закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации.

Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать за ПП "Краковец" Галицкой таможни", - пишет глава ГТС.

Сообщается, что сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

Напомним:

Украинская зерновая ассоциация заявляет, что возможное закрытие зерновых пунктов пропуска и морских портов приведет к панике на рынке, падение цен на внутреннем рынке зерна и потери доверия к украинским контрагентов.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Экономическая правда