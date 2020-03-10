Закон о рынке земли могут принять 19-20 марта — советник Кабмина

Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о рынке сельхозземель 19-20 марта, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок.

Об этом написал в Facebook советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"Парламенту осталось рассмотреть 720 поправок к финальному голосованию за земреформу. Учитывая, что запоминается последнее, то речи оппозиции по этим правкам будут пафосные и длинные", - отметил он.

По его словам, голосование за земельную реформу во втором чтении, скорее всего, состоится или во второй половине 19 марта, или 20 марта.

"Таким образом остается 10 дней до земреформы. Этот и следующий неделя будет посвящена продвижению земельного свободы и описания возможностей и рисков открытия рынка земли", - написал Мушак.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведена до конца.

Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.

По результатам опроса КМИС, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

В течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, по данным КМИС доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

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Экономическая правда