Золото впервые с 2012 года подорожало до 1700 долларов за унцию

На фоне падения цен на нефть и фондовых индексов цена на золото на торгах 9 марта поднялась до 1700 долларов за унцию.

Цена на золото пересекла отметку в 1700 долларов за унцию впервые с декабря 2012 года.

На закрытии европейских биржах 9 марта цены на золото перешли к незначительному снижению, составив 1668,41 долларов за унцию.

Напомним:

По результатам торгов 9 марта мировые фондовые индексы рекордно обвалились.

После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.

По итогам торгового дня в США американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта - 7,79%. Это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, потерял 225,81 пункта - 7,60%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта - 7,92%. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

9 марта основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК + и распространении коронавируса.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Цена золота достигла пика за семь лет во время пятничных торгов.

Экономическая правда