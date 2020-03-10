"Таможня - не копилка": Нефьодов ответил на критику от Зеленского

Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падение промышленности и изменения курса доллара.

Об этом он сообщил в интервью Радио.НВ.

"Мы же все понимаем, что фискальные органы - это не какая копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего ... Таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну.

Конечно, таможня должна работать как корректный калькулятор, не имеет права закрывать глаза на какое-то занижение таможенной стоимости так называемый пересорт, когда одни товары подменяются другими, и тому подобное.

Но говорить о том, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономических параметров - это просто математически неверно", - заявляет глава ГТС.

"Бюджет на этот год составлялся еще летом прошлого года в совершенно иной макроэкономической ситуации.

Тогда курс был выше 27 грн/$ и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет этого года заложено средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%.

В то же время по состоянию на сейчас курс 24,8 грн/$, и при этом импорт не только не растет, но и падает.

Очень важно отметить, что проседают не те категории, где именно есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина и т.д.).

В таком случае можно было бы действительно упрекать таможню: "Как же так, украинцы вдруг стали потреблять меньше телефонов или носить меньше носков, это явно не соответствует действительности" .... А падает в первую очередь импорт сырья", - подчеркивает Нефьодов.

Нефьодов заявляет, что факторами, которые повлияли на поступление в таможню является общее падение цен из-за замедления мировой экономики, и определенные проблемы с украинской промышленностью.

Напомним:

4 марта в день голосования за новое правительство, президент Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику прошлого правительства и поступления в государственный бюджет от таможни.

За два месяца нового года невыполнение госбюджета составляет 16 миллиардов гривень. 13 миллиардов из них это провал поступлений от таможни.

... Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссный бой с контрабандой и сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут.

Таможня должна собирать не лайки в фейсбуке, а деньги в казну", - подчеркнул Зеленский.