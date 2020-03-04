Экономика споткнулась, а таможня должна собирать деньги, а не лайки — Зеленский
Президент Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику правительства и поступления в государственный бюджет от таможни.
Об этом он сообщил во время внеочередного заседания Рады.
"Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле.
За два месяца нового года невыполнение госбюджета составляет 16 миллиардов гривень. 13 миллиардов из них это провал поступлений от таможни.
... Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссный бой с контрабандой и сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут.
Таможня должна собирать не лайки в фейсбуке, а деньги в казну", - подчеркнул Зеленский.
Напомним:
4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
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