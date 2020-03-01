Столичный капремонт: в Киеве потратят полмиллиарда на парки

В Киеве в апреле-мае этого года откроют после капитального ремонта пять парков, а до конца года - еще семь, на обновление которых столичные власти направят почти 500 миллионов гривен.

Об сообщает пресс-служба КГГА

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в этом году в столице планируют обновить и открыть 12 парков и сделать ряд более локальных ремонтов на территориях зеленых зон. На эти цели город направит почти 500 млн грн.

Этой весной откроют следующие парки:

"Партизанская слава" (Дарницкий район)

вторая очередь парка "Сырецкий" (Шевченковский район)

вторая очередь парка на Троещине (Деснянский район)

"Совки" (Святошинский район)

"Лебединый" (Дарницкий район)

Как сообщается на сайте КГГА, за последние пять лет в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов.

Напоминаем:

В Киеве на месте промышленных и коммунально–складских территорий будут создавать многофункциональные районы с общественными пространствами и центрами, а также предприятия с современными технологиями.

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