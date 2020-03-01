Столичный капремонт: в Киеве потратят полмиллиарда на парки
В Киеве в апреле-мае этого года откроют после капитального ремонта пять парков, а до конца года - еще семь, на обновление которых столичные власти направят почти 500 миллионов гривен.
Об сообщает пресс-служба КГГА
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в этом году в столице планируют обновить и открыть 12 парков и сделать ряд более локальных ремонтов на территориях зеленых зон. На эти цели город направит почти 500 млн грн.
Этой весной откроют следующие парки:
- "Партизанская слава" (Дарницкий район)
- вторая очередь парка "Сырецкий" (Шевченковский район)
- вторая очередь парка на Троещине (Деснянский район)
- "Совки" (Святошинский район)
- "Лебединый" (Дарницкий район)
Как сообщается на сайте КГГА, за последние пять лет в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов.
Напоминаем:
В Киеве на месте промышленных и коммунально–складских территорий будут создавать многофункциональные районы с общественными пространствами и центрами, а также предприятия с современными технологиями.
Рекомендуем почитать: Два генплана, оба не работают. Почему Киев развивается хаотично и как это изменить
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua