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Столичный капремонт: в Киеве потратят полмиллиарда на парки

Воскресенье, 1 марта 2020, 14:00
 

В Киеве в апреле-мае этого года откроют после капитального ремонта пять парков, а до конца года - еще семь, на обновление которых столичные власти направят почти 500 миллионов гривен.

Об сообщает пресс-служба КГГА 

По словам заместителя  председателя КГГА Петра Пантелеева, в этом году в столице планируют обновить и открыть 12 парков и сделать ряд более локальных ремонтов на территориях зеленых зон. На эти цели город направит почти 500 млн грн.

Этой весной откроют следующие парки:

  • "Партизанская слава" (Дарницкий район)
  • вторая очередь парка "Сырецкий" (Шевченковский район)
  • вторая очередь парка на Троещине (Деснянский район)
  • "Совки" (Святошинский район)
  • "Лебединый" (Дарницкий район)

Как сообщается на сайте КГГА, за последние пять лет в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов.

Напоминаем:

В Киеве на месте промышленных и коммунально–складских территорий будут создавать многофункциональные районы с общественными пространствами и центрами, а также предприятия с современными технологиями.

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КГГА Киев

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