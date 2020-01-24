Какие промзоны в Киеве превратят в жилье и технопарки: список

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В Киеве на месте промышленных и коммунально–складских территорий будут создавать многофункциональные районы с общественными пространствами и центрами, а также предприятия с современными технологиями.

Об этом говорится в сообщении коммунальной организации "Институт генерального плана г. Киева" в Facebook.

Отмечается, что такое развитие производственных территорий Киева полностью соответствует параметрам, характерным для современных европейских городов.

Преобразование промышленных территорий недалеко от центра города на многофункциональные районы позволит городу сократить так называемые маятниковые миграции в рабочие дни.

Генплан предусматривает перепрофилирование 1662 га территорий для общественной многофункциональной, жилой многоквартирной застройки, озеленения и инженерно–транспортной инфраструктуры в промрайонах и промзонах:

"Подольско–Куреневская", "Днепровская", "Никольская Борщаговка", "Нивки", "Отрадное", "Теличка", "Воскресенский", "Дарницкий", "Корчеватое", "Пирогово".

Как говорится в сообщении, в перспективе перепрофилирование промзон улучшит качество жизни в соседних жилых кварталах и улучшит экологическую ситуацию в городе.

Напоминаем:

16 декабря 2019 года мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый Генплан столицы.

Экономическая правда