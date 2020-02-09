В пенсионном фонде назвали средний размер пенсии

Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 года составляет 3082,98 гривни.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

По данным Фонда, 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии – 3064 грн.

12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн).

Пенсии за выслугу лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 грн, социальные – 0,7% (1644 грн).

Всего в Украине насчитывается 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн – это работающие пенсионеры.

Напоминаем:

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

Читайте подробнее в интервью: Галина Третьякова: Повышение пенсионного возраста неизбежно

Экономическая правда