В пенсионном фонде назвали средний размер пенсии
Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 года составляет 3082,98 гривни.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
По данным Фонда, 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии – 3064 грн.
12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн).
Пенсии за выслугу лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 грн, социальные – 0,7% (1644 грн).
Всего в Украине насчитывается 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн – это работающие пенсионеры.
Напоминаем:
Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.
Читайте подробнее в интервью: Галина Третьякова: Повышение пенсионного возраста неизбежно
Экономическая правда
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