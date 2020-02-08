"Дія" обогнала "TikTok" в App Store: приложение уже загрузило 800 тысяч украинцев
Почти 800 тысяч украинцев загрузило приложение государственных услуг "Дія" за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тысяч, разработчики готовятся к первому миллиону.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
Также в хит-параде бесплатных приложений для Apple устройств "Дія" обогнала социальную сеть "TikTok".
"Дія" - первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market.
Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиска App Store, в американском - в первой", - пишет министр.
Также Федоров привел статистику загрузок:
- 667 401 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки)
- 795 038 уникальных пользователей (те, кто загрузили "Дію" без прохождения авторизации)
Среди уникальных:
- 486 305 пользователей Android
- 310 914 пользователей iOS
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- 359 567 подтянутых удостоверений с фото
- 295 788 подтянутых техпаспортов
"Реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы", - резюмирует министр.
Напомним:
6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.
По состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей.
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