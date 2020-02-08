Гривня осталась на своем уровне, Нацбанк не выкупал валюту
В пятницу 8 февраля, после обеда курс неожиданно вырос, но потом так же быстро и вернулся к уровням открытия сессии, Национальный банк на межбанковский рынок не выходил.
Сначала доллар постепенно вырос из утренних 24,50/24,53 до пиковых 24,565/24,595 до 15 часов, а затем вернулся к тем же 24,50/24,53 к концу сессии.
По данным Finance.ua Нафтогаз практически не продавал валюту, что снизило предложение на рынке и позволило другим игрокам "побороться" за курс с учетом своих задач и интересов.
Нацбанк также не выходил на торги, давая рынку самому находить компромисс по котировкам.
В течение дня были очень активны банки-спекулянты. Именно их стараниями курс быстро поднялся и затем вернулся на свой уровень.
Официальный курс гривны на 8-9 февраля не изменился и был установлен на уровне 24,57 гривны за доллар.
Официальный курс гривни к евро также не изменился и установлен на уровне 27,04.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua